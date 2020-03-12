Почти 5 триллионов рублей — во столько бюджету обойдутся социальные обещания Путина

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расходах на выполнение социальных поручений президента в 2020—2022 годах.

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Изменениями в федеральный бюджет предлагается увеличить расходы казны в ближайшие три года почти на 1,5 трлн рублей на социальные меры, предложенные президентом в послании Федеральному собранию. При этом бюджет останется профицитным на уровне 0,3% к ВВП к 2022 году.

Совокупно бюджетные расходы на реализацию социальных поручений из послания составят в 2020—2022 годах 4,57 трлн рублей, следует из документа. Эти деньги направят на выплату детских пособий малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на первенцев, организацию бесплатного горячего питания для учеников младших классов и модернизацию первичного звена здравоохранения.

Также зарезервированы средства на поддержку наиболее бедных регионов страны — Адыгеи, Алтая, Калмыкии, Карелии и т. д.

По теме, в которой далеко не все так просто и радужно, как представляет официальная пропаганда:

По инф. rosbalt.ru

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