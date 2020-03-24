Почта запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона, теперь отправитель может не указывать адрес и ФИО получателя.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В пресс-службе компании сообщили, что новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения «Почты России». «Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. "Почта России" стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу», — отметили в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо указать свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включить функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

В компании отметили, что мобильное приложение «Почты России» позволяет оказывать услуги дистанционно. При выборе нужной опции, физическое присутствие в отделении почтовой связи не требуется, это в условиях сложной эпидемиологической ситуации способствует безопасности клиентов и сотрудников компании.

Другие интересные и полезные советы, которые пригодятся в повседневной жизни - по ссылке.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...