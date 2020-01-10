Побороть раковую опухоль за секунду реально? В США говорят, что да

Новый метод лучевой терапии — флэш-терапия (от английского слова flash — вспышка; миг, мгновение) может помочь пациенту отделения онкологии выздороветь менее чем за секунду. Открытие сделано на базе Университета Пенсильвании (США).

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При этом методе используется протонное излучение, обеспечивающее столь короткий сеанс. По сравнению с более привычной терапией фотонами, которая длится неделями, у него есть и другое преимущество: флэш-терапия значительно — примерно на 65%, сокращает побочные эффекты, выражающиеся в повреждении здоровых тканей организма.

Проблемой для ученых пока остаются подбор индивидуальных дозировок и оптимизация имеющихся установок радиотерапии.

С выводами исследователей можно ознакомиться на сайте профильного издания International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Сообщение о флэш-терапии, конечно, радует, но возникает вопрос о том, когда же этот метод начнут широко применять при лечении онкологических заболеваний в разных странах, и, особенно, в России? Дождутся ли этого многие больные? Как знать... скорее всего, пройдет не год и не два.

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По инф. rosbalt.ru

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