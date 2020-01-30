Побережье Крыма обрастает самостроями. И ситуация уже критическая

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за самовольную застройку побережья. По его словам, ситуация стала критической.

На встрече с депутатами Госдумы от Крыма Аксенов объяснил, что количество таких объектов «зашкаливало». По словам главы республики, в Крыму уже идет разработка предложения об уголовной ответственности для владельцев и директоров компаний, которые без разрешительных документов ведут строительство, а также о взыскании с виновников нанесенного ущерба.

Аксенов добавил, что местные органы власти, которые должны следить за законностью строительства, «часто не контролируют процесс».

Самовольное строительство - большая проблема нашего времени. Бизнесмены стремительно оккупируют привлекают уголки берега Черного моря, Байкала, других популярных мест отдыха, а затем зарабатывают деньги на туристах. В связи с этим должны быть предприняты серьезные меры для запрета таких вот самостроев. Ведь в конечном счете они приведут к экологической катастрофе. Состояние Черного моря и так вызывает беспокойство у экологов, а массовая застройка его берегов (и, как следствие, сброс в море стоков) могут стать критической точкой в этом вопросе. На Байкале, к слову, наблюдается похожая проблема. Экосистема озера за последние полтора десятилетия пострадала колоссально. Меры приняли только в прошлом году - депутаты приняли закон, разрешающий строить вблизи Байкала без экологической экспертизы только школы и больницы. Но будет ли соблюдаться он, вот в чем вопрос... То же самое касается и Черного моря.



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По инф. rosbalt.ru

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