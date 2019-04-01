"По уши в долгах": кредитное рабство в России, конкретные цифры

На конференции ассоциации банков «Россия» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова рассказала о том, что совокупный уровень долговой нагрузки населения вырос до 9,9% — именно такую часть от дохода, в среднем, отдают заемщики банкам в виде ежемесячных платежей. Об этом пишет РБК, уточняя, что значение близко к историческому максимуму, установленному в 2014 году, — тогда он составлял 10,4%.

«В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%, но можно говорить о том, что в самый последний месяц наметилось некоторое замедление — аннуализированные темпы составили 20,3%», — приводит слова Даниловой РИА Новости.

При этом, по словам Даниловой, спрос по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно.

«Это связано с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — пояснила она.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщало о том, что в 2018 году жители РФ взяли 576,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это стало историческим максимумом, а по сравнению с результатами 2017 года показатель вырос на 51%.

Центробанк, в свою очередь, ранее заявлял, что в 2019 году намерен ввести новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки. Летом 2018 года ЦБ уже повышал коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам. Но в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что специалисты пока не почувствовали эффекта от этой меры.

В целом в 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн рублей, при этом большую часть составили именно ипотечные займы, а также необеспеченное потребкредитование. Набиуллина ранее сообщала, что сейчас ЦБ разбирается с рынком микрокредитования. В результате внимания со стороны регулятора число микрофинансовых организаций в стране уменьшилось с 4,5 тысячи до двух тысяч.

Экономисты предупреждают, что рост долговой нагрузки — тревожный звонок. Бесконтрольная выдача кредитов и перегрев рынка могут спровоцировать кризис, как тот, что произошел в 2007-2008 годах.

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«Многие кивали на американские ипотеки: выдавали тому, кому не надо, очевидны были большие проблемы с неплатежами. Кстати, в наших СМИ в последние пару недель стали появляться публикации, что идет дикий рост ипотеки. Это не к добру. Рынок был стабильным. Ипотека у нас была качественным банковским продуктом. А сейчас экономика не растет, люди не богатеют, а объем займов увеличился. С чего-то надо будет отдавать. Тут же заговорили даже не ЦБ и чиновники, а сам (имеется в виду президент Путин), мол, надо подумать об ипотечных кредитных каникулах. Это неспроста», — приводит слова доцента кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Константина Юрченко РИА «Новый День».

По данным Росстата, за прошлый год показатель реальных доходов россиян снизился на 0,2 %, средний доход в номинальном выражении вырос почти на 4 %, до 32,5 тысячи рублей в месяц. В связи с этим россияне стали больше экономить на повседневных тратах. Режим экономии выразился в снижении расходов на развлечения, походы в рестораны, парфюмерию и даже кондитерские изделия.

«Если рассматривать ситуацию на примере московского рынка торговых центров как наиболее развитого с точки зрения форматов продаж, в 2018 году плотность потока посетителей снизилась на 5%. По группе фэшн-ретейл или одежда/обувь снижение составило до 8%. Это говорит о том, что люди экономят и посещают в основном продуктовые объекты. При этом также необходимо отметить, что бытовая техника и электроника показала рост на 2,1. Существенное влияние на это оказала маркетинговая активность игроков рынка: различные акции, сниженные ценовые предложения. "Черная пятница" в прошлом году длилась не меньше месяца. Это стимулировало людей в условиях сниженного уровня доходов посещать магазины», — сказал BFM руководитель проекта Shopping Index Михаил Васильев.

Добавим, что в конце февраля этого года стало известно, что Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов получат доступ к цифровому профилю россиян.

«Эти организации станут поставщиками информации в цифровой профиль. Для граждан важно знать, что в отношении них заведено исполнительное дело, и эту информацию они смогут получить», – цитирует замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина журнал «Инвест-форсайт».

Polit.ru

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