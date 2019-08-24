По статистике, в России ударными темпами идет прирост числа долгожителей!

В России насчитывается рекордное количество жителей столетнего возраста и старше, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. Из его данных следует, что численность долгожителей увеличивается уже восемь лет подряд и за этот период выросла почти втрое. Конечно же, это радостная новость - здорово, что и медицина вносит свой вклад, и уровень жизни все-таки получше... Но, как ни грустно, мы опять возвращаемся к теме демографии России. Готова ли она стать страной долгожителей?

К 1 января 2019 года в России проживали более 20,5 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше — на 17% больше, чем в 2017 году. Подавляющее большинство (свыше 70%) из них составляют женщины, оставшуюся часть (менее 30%) — мужчины.

В Росстате отметили, что до 2011 года количество россиян, перешагнувших столетний рубеж, колебалась, то повышаясь, то понижаясь, но с 2017 года начало неуклонно расти.

Эта тенденция связана с усовершенствованием системы статистического учета, считает замглавы международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Бог с ними, с чиновниками и как там они нас считают. Не нужно быть великим статистиком, чтобы увидеть: число людей преклонного возраста - около 90 лет - в обществе явно выросло. И некоторые из них чувствуют себя очень даже бордячками! И это здорово!

Но повторим уже высказанную нами недавно мысль: старение населения (а здесь уже четверть людей - пенсионеры!) может быть "по карману" России только если у нее будет сильная экономика и прирост населения (т.е. будут появляться новые молодые рабочие руки, пополняющие Пенсионный фонд и платящие налоги в казну). И с тем и с другим у России - проблемы: который год не растет экономика, а количество рождающихся ребятишек - меньше, чем умирающих взрослых.

Можем ли мы, планируя долгую и здоровую жизнь на старости - полагать, что с обеспечением этой старости "все как-то само решится"? Ну-ну... Скорее мы должны, все-таки, прислушиваться к планам властей о том, как они предполагают поднимать экономику с демографией. А красивые обещания - трезво сопоставлять с реальностью.

Но жить подольше - все-таки и хочется, и надо! Вот вам несколько интересных заголовков о долгожительстве:

Polit.ru

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