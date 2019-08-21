По словам адвоката сестер Хачатурян, следствие убедилось: убитый отец был жестоким маньяком

Сестры Хачатурян, зарезавшие собственного отца за многолетние издевательства, не врали о сексуальных домогательствах со стороны родителя. Выводы об этом сделало следствие, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела против Хачатуряна. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алексей Паршин.

Напомним, мы несколько раз писали об этой ужасной истории, взволновавшей многих:

По словам адвоката, «подтвердились ужасающие факты из показаний девочек». Адвокат отметил, что дело против сестер Хачатурян нужно закрыть, так как девушки убили отца «в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни».

В СК РФ пока официально не комментировали данную информацию. В начале августа стало известно, что Следственный комитет РФ не стал заводить уголовное дело на Михаила Хачатуряна.

Трем сестрам Хачатурян инкриминируется статья 105 ч. 2 УК «Убийство группой лиц по предварительному сговору» за убийство отца в конце июля 2018 года. Девушки нанесли отцу более 35 ударов ножом.

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По инф. rosbalt.ru

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