По следам истории с прерванным полетом A321: пассажиры получают компенсации

Авиакомпания «Уральские авиалинии», чей самолет Airbus A321 аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье из-за попадания птицы в двигатель, начала выплату компенсаций пассажирам того рейса. Деньги уже получили 73 человека, сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сумма компенсации на одного пассажира составляет 100 тысяч рублей. Для ее получения необходимо подать в авиакомпанию соответствующее заявление.

Из 76 пострадавших при аварийной посадке была госпитализирована только одна женщина, и к сегодняшнему дню ее уже выписали из больницы, уточняет ЕАН.

Напомним, Airbus A321 вынужден был пойти на жесткую посадку при выполнении рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, так как при взлете в двигатели самолета попало несколько птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение посадить авиалайнер на кукурузное поле, не выпуская шасси.

В результате посадки самолет получил повреждения, из-за которых не подлежит восстановлению. При этом ни один из пассажиров серьезно не пострадал. Пилоты аэробуса были представлены к государственным наградам и получили звания Героев России, теперь о них собираются снять художественный фильм.

Polit.ru

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