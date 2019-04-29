ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

По российскому ТВ покажут "Магию" от нового президента Украины
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Комик Владимир Зеленский в 2012 году выступил ведущим программы «Магия», которую снял телеканал НТВ. После победы артиста на выборах президента Украины 21 апреля, российские телевизионщики вытащили шоу из архивов и покажут пилотный выпуск 3 мая.

По российскому ТВ покажут "Магию" от нового президента Украины

Соведущей Зеленского является известная юмористка Татьяна Лазарева.

В программе участвуют знаменитости, которым предстоит предстать в роли иллюзионистов.

На Украине Зеленский до своего ухода в политику и победы над президентом Петром Порошенко снимался в шуточном сериале «Слуга народа».

А если серьезно - сейчас многие люди (и "наверху", и "простые") ломают голову: можно ли, с новым молодым лидером Украины, сделать отношения между Россией и бывшей "братской" республикой СССР - хотя бы немного теплее?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 