По российскому ТВ покажут "Магию" от нового президента Украины

Комик Владимир Зеленский в 2012 году выступил ведущим программы «Магия», которую снял телеканал НТВ. После победы артиста на выборах президента Украины 21 апреля, российские телевизионщики вытащили шоу из архивов и покажут пилотный выпуск 3 мая.

Соведущей Зеленского является известная юмористка Татьяна Лазарева.

В программе участвуют знаменитости, которым предстоит предстать в роли иллюзионистов.

На Украине Зеленский до своего ухода в политику и победы над президентом Петром Порошенко снимался в шуточном сериале «Слуга народа».

А если серьезно - сейчас многие люди (и "наверху", и "простые") ломают голову: можно ли, с новым молодым лидером Украины, сделать отношения между Россией и бывшей "братской" республикой СССР - хотя бы немного теплее?

По инф. rosbalt.ru

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