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По поликлинике ползком... пациент со странностями? Но помочь-то — можно было?
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
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В уральском городе Краснотурьинске пациентка ползком добиралась по полу поликлиники до кабинета врача. После того, как об этом стало известно в соцсетях, прокуратура начала проверку.

По поликлинике ползком, возможно, из-за особенностей поведения. Но помочь-то можно было пациентке?

Как пишет Znak.com, информация об инциденте появилась в конце прошлой недели. В соцсетях сообщалось, что больная вынуждена была ползти по полу, чтобы добраться до кабинета флюорографии. При этом медперсонал ей не помогал.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что по факту случившегося проводится внутриведомственная проверка. Ее на свой контроль взял глава ведомства Андрей Цветков. Также собственную проверку начала прокуратура Краснотурьинска. В ходе нее будет изучен вопрос доступности помещений поликлиники для маломобильных групп граждан.

  • Между тем, знакомый с происходящим источник издания в медицинской среде уточнил, что, по предварительным данным, речь идет о пациентке местного подразделения Свердловской областной психиатрической больницы. «Ее „странное“ поведение связано с особенностями заболевания. Есть информация, что вскоре она встала на ноги и сама дошла до кабинета врача», — сказал собеседник.

Российское здравоохранение – одна из самых важных отраслей, но увы, не самая беспроблемная. Например, снижение зарплат и угроза понижений в должностях заставили медработников республиканского перинатального центра Карелии обратиться в прокуратуру. Ситуация в сфере поставок лекарств оставляет желать лучшего, а условия в больнице могут быть такими, что повергают в шок.

Издерганы наши медики реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами. Возможно, это отчасти и объясняет в некоторых ситуациях равнодушное отношение к пациентам. Объясняет, но не оправдывает. Моральный долг помогать людям еще никто не отменял, да и клятву врача, наверное, медики давали. А там: «...быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, (...), внимательно и заботливо относиться к больному...». Неужели забыли?

По инф. rosbalt.ru

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