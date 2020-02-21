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По подозрению во взятке арестовали бывшую помощницу зампреда правительства
По инф. rosbalt.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву, обвиняемую в получении взяток на сумму более 4 млн рублей.

Суд в Москве арестовал обвиняемую во взятке бывшую помощницу Силуанова

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля», — огласила решение судья.

Алексеева не признала вину.

Как предполагается, взятка была в виде билетов и путевок на отдых — на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану — также 2 млн рублей.

Гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по этому делу о посредничестве во взятке, арестовали также до 19 апреля.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" - не говорит только ленивый. Только до поры до времени это никому неизвестным остается. А вскрывается все тогда, когда человек кому-то мешать начинает...

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По инф. rosbalt.ru

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