По подозрению во взятке арестовали бывшую помощницу зампреда правительства

Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву, обвиняемую в получении взяток на сумму более 4 млн рублей.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля», — огласила решение судья.
Алексеева не признала вину.
Как предполагается, взятка была в виде билетов и путевок на отдых — на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану — также 2 млн рублей.
Гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по этому делу о посредничестве во взятке, арестовали также до 19 апреля.
Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" - не говорит только ленивый. Только до поры до времени это никому неизвестным остается. А вскрывается все тогда, когда человек кому-то мешать начинает...
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Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» стало участником X Всероссийского съезда НКО, состоявшегося в российской столице. На форуме представители организации вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков рассказали о модели по формированию в Карачаево-Черкесской Республике общественной инициативы.
Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек., извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации.
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Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка. (Таким образом, осталось всего ничего - чтобы закон подписал президент и он вступит в силу. Но изменит ли это ситуацию в демографии страны? Эксперты советуют не обнадеживаться... прим. МГ.)
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