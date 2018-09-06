По итогам августа статистика обнаружила кое-где по России падение цен. Позавидуем?

Потребительские цены в России в августе 2018 года не изменились в сравнении с предыдущим месяцем, когда инфляция была зафиксирована на уровне 0,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.

Между тем, в годовом исчислении инфляция в стране составила в августе 3,1% после 2,5% в июле.

По оценкам ведомства, в августе в 13 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,3% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Республиках Алтай и Крым — 0,5% (в результате увеличения на 0,9% цен и тарифов на услуги в Республике Алтай и на 0,8% — на продовольственные товары в Республике Крым).

Вместе с тем, в 6 регионах потребительские товары и услуги стали дешевле на 0,3-0,5% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7-1,2%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Чукотского автономного округа — на 0,5%.

В Москве дефляция за отчетный месяц составила 0,1% (с начала года цены выросли на 2,7%), в Санкт-Петербурге — 0,2% (с начала года инфляция достигла 2,4%).

Напомним также, что по итогам 2017 года инфляция в России составила 2,5% (декабрь к декабрю-2016). При этом в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% относительно ноября, когда показатель был зафиксирован на уровне 0,2%.

Рост потребительских цен в РФ в прошлом году — на 2,5% — оказался минимальным за всю историю современной России. Предыдущий рекордный минимум был установлен в 2016 году, когда инфляция составила 5,4%. По итогам 2015 года она достигла 12,9%, в 2014 году — 11,4%, в 2013 году — 6,5%, в 2012 году — 6,6%, в 2011 году — 6,1%.

По инф. rosbalt.ru

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