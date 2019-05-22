По данным российского опроса, идеальные соседи — одинокие пожилые люди

«Левада-центр» провел исследование, в ходе которого выяснил: кого респонденты считают идеальным соседом, а с кем не хотели бы жить бок о бок.

Выводы основаны на индексе «соседской» терпимости, который представляет между собой разность между лояльными и негативными установками в отношении потенциального соседа плюс 100.

Оптимальным соседом опрошенные россияне сочли одинокого пожилого человека (индекс — 195 пунктов), мать-одиночку с ребенком (194 пункта) или семью с инвалидом (193 пункта). Очень бедные семьи и очень богатые семьи набрали 181 и 168 пунктов соответственно.

Несколько менее радужно, хотя в целом позитивно оценивают респонденты перспективу проживания по соседству с представителями стран Африки (129 пунктов), вьетнамцами и китайцами (122 пункта) и выходцами с Кавказа или из Средней Азии (104 пункта).

Меньше всего опрошенным хотелось бы соседствовать с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов).

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 23 апреля 2019 года. Участие в нем приняли более 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. Исследование проводилось у респондентов на дому.

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Polit.ru

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