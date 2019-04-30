По 10 тысяч ветеранам обещают выплатить непременно до 9 мая

Ветераны и участники Великой Отечественной войны до 9 Мая получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, пообещал глава Минтруда Максим Топилин в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает «Интерфакс», Топилин отметил, что Пенсионный фонд уже довел необходимые средства до регионов. До 9 мая эти деньги, вместе с пенсиями, будут выплачены. По словам Топилина, с учетом всех индексаций, общий уровень материального обеспечения инвалидов ВОВ составляет 43,5 тыс. рублей, а участников войны, которые не являются инвалидами, — 35,5 тыс., жителей блокадного Ленинграда — 33,5 тыс.

В России проживает 74 тыс. ветеранов, инвалидов и участников ВОВ — непосредственно участников и еще 1,2 млн ветеранов, в том числе жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. В этом году в бюджет заложено 2,6 млрд рублей на обеспечение жильем 1,8 тыс. ветеранов, добавил Топилин.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ