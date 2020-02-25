Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

В Праге площадь Pod kaštany (Под каштанами) перед посольством России назовут в честь политика Бориса Немцова, которого убили в центре Москвы в 2015 году.
«Решение о переименовании площади Под каштанами в честь Бориса Немцова принято. Это акт солидарности с российской оппозицией», − заявили в мэрии.
По словам мэра чешской столицы Зденека Гржибы, площадь решили переименовать по инициативе местных жителей. Также глава города отметил, что пешеходную улицу в Бубенече назовут именем российской журналистки Анны Политковской. Ее убили в Москве в октябре 2006 года.
«Они стремились к демократии, и за это их позорно убивали. Они заслуживают памяти», − написал Грижба у себя в Twitter.
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал решение о переименовании площади Под каштанами «однозначно политическим шагом». В поддержку этой позиции выступали гражданские активисты.
Церемония открытия площади запланирована на 27 февраля − на пятую годовщину убийства Немцова. На площади сейчас располагается только российское посольство, поэтому переименование не повлияет на другие объекты города.
В начале 2018 года в честь Немцова назвали участок Висконсин авеню перед российским посольством в Вашингтоне. Также площадь с именем политика есть в Киеве и Вильнюсе.
Бывшего вице-премьер-министра России Бориса Немцова убили ночью 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту. В его убийстве обвинили Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Шабушевых.
В июле 2017 года Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Родственники Немцова настаивали на том, что настоящий организатор убийства остается на свободе.
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