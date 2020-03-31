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Пласидо Доминго выписали из больницы после лечения от коронавируса
|По инф. "Российской газеты"
|31 Марта 2020 г.
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79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, ранее сообщившего, что он заразился коронавирусом и из-за осложнений, вызванных инфекцией, помещен в частный госпиталь в Мексике, в воскресенье выписали.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения штата Герреро.
По имеющейся информации, состояние артиста стабильно и в настоящее время он находится в своем доме в Акапулько.
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