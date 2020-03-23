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Пласидо Доминго подхватил коронавирус
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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Коронавирусом заразился испанский оперный певец Пласидо Доминго. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

Пласидо Доминго подхватил коронавирус


«Я считаю своим моральным долгом сообщить вам», — написал тенор. Он также добавил, что ему и членам его семьи врачи не разрешают пока контактировать с внешним миром.

По инф. rosbalt.ru

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