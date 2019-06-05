Планируется открытие центров обучения русскому языку в Зарубежье

Министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая 4 июня на церемонии открытия международного фестиваля русской, славянской культуры «Великое русское слово», рассказала о планах возглавляемого ею ведомства по открытию за границей центров очного образования для обучения русскому языку.

«У министерства просвещения в ближайших планах - создание центров очного образования на русском языке и обучение русскому языку в иностранных государствах, повышение квалификации иностранных преподавателей», — цитирует Васильеву РИА Новости.

По словам министра, русский язык своим распространением приносит в зарубежные страны «культурную составляющую».

Напомним, проблема обучения в государственных школах на родном языке достаточно остро стоит там, где после распада СССР русские оказались "меньшинством". И борьба за сохранение национальной индентичности этих людей - совершенно правомерна, здесь предстоящие затраты бюджета России окажутся вполне уместными, дело правое! Другое дело, что сама привлекательность русского языка для будущих поколений - во многом зависит от ситуации в России: от развития экономики здесь, от свободы творчества и бизнеса, уровня демократии... Если внуки русскоязычных людей будут видеть на Родине застой, коррупцию и дебилизм чиновников - то они просто не будут иметь интереса взаимодействовать с такой Россией. Но это уже не к Ольге Юрьевне Васильевой вопрос, а... сами знаете, к кому. К нам с вами.

Polit.ru

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