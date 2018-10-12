Плачу за себя и за соседа

Отвечать по долгам соседей за содержание и ремонт общего имущества собственникам квартир предложили в Центре стратегических разработок (ЦСР), пишет "Российская газета".
В своем докладе эксперты ЦСР указали, что при возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ по обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме собственники могли бы покрывать образовавшуюся задолженность по общим обязательствам. Например, за счет дополнительных взносов.
К расходам на общее имущество можно отнести платежи на текущий ремонт подъездов, подвалов и технических этажей, лифтов, уборку холлов и подъездов, их освещение и отопление, а также капитальный ремонт дома.
Даже судебное решение не способно заставить того, у кого нет денег, оплатить собственные долги
Потом собственникам предлагается через суд взыскать с должника суммы, которые пришлось заплатить из своего кармана. При этом обеспечением по долгу может стать квартира. Если один из собственников накопит более чем шестимесячную задолженность, жилье по решению суда можно взыскать в счет уплаты долга. Для этого ЦСР предлагает внести поправки в Гражданский кодекс.
Создание такой системы, по мнению автора доклада, обеспечит совместную ответственность собственников за состояние общего имущества и своевременную оплату оказанных услуг, выполненных работ. Кроме того, собственники могут выступать как заемщики, привлекать кредиты и ремонтировать общее имущество. К нему относятся все конструкции многоквартирного дома, фундамент, крыша, ограждающие стены, перекрытия дома. А также элементы, предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме: двери, лифты, инженерные коммуникации и оборудование.
"Речь идет только о товариществах собственников жилья (ТСЖ)", - пояснил "Российской газете" автор доклада Сергей Сиваев. В исследовании он предложил перенять практику европейских стран, в которых распространено кредитование ТСЖ и всевозможных ассоциаций владельцев квартир. Заемные средства такие ассоциации используют для капремонта домов.
В России банки станут рассматривать таких заемщиков всерьез только при наличии субсидиарной ответственности и залога. В нынешнем варианте объединения владельцев жилья на кредитные деньги рассчитывать не могут.
Кроме того, авторы доклада уверены, что собственники квартир должны автоматически становиться членами ТСЖ по факту приобретения жилья, если дом управляется товариществом. В ЦСР считают неэффективной модель, при которой в одном доме могут существовать те, кто вступил в ТСЖ, и неприсоединившиеся к товариществу собственники.
Проблема неплательщиков возникла не впервые, и это далеко не первое предложение установить субсидиарную ответственность жильцов дома. Однако пока такие попытки проваливались. Во-первых, потому что такая мера может полностью подорвать платежную дисциплину. Желание платить пропадает у обеих сторон. Один не хочет платить за себя и соседа, сосед уверен, что теперь ему все сойдет с рук. Во-вторых, механизм возврата средств должником ненадежный. Даже судебное решение не способно заставить заплатить деньги того, у кого их нет. А ограничение на изъятие единственного жилья пока никто не отменял. Поэтому использовать эту меру для возмещения долгов по ЖКХ можно будет лишь в единичных случаях.
В то же время субсидиарная ответственность распространена в европейских кооперативах. Правда, механизм взыскания долгов за счет недвижимости должника в них намного проще. При неоплате счетов в течение определенного срока квартира просто переходит к сообществу собственников жилья. В России подписать договор с такими условиями владельцы недвижимости не решатся. К тому же это нужно оговаривать с самого начала, к примеру, квартиры к новом доме продавать с такими условиями. Но реализовать такой механизм в обычном доме практически нереально, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
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