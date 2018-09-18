Питерские коммунисты проведут митинг против "пенсионной повышки" в отведенном властями месте

Петербургское отделение КПРФ не смогло отстоять свое право митинговать против пенсионной реформы в центре города. Коммунисты планировали провести очередную акцию на площади Ленина 22 сентября, но переговоры со Смольным не увенчались успехом.

Чиновники отправили заявителей митинга в Удельный парк. В КПРФ с этим предложением согласились. Акция пройдет 22 сентября в 13 часов. На сайте регионального отделения партии появился анонс с заголовком «Не ослаблять давление". «В этот день нельзя оставаться дома. В этот день нужно идти и решительно отстаивать право на достойную жизнь», — сообщается в анонсе. Там указано, что в акции примут участие депутаты Госдумы и городского ЗакСа, а также представители профсоюзных и общественных организаций.

КПРФ уже провели два согласованных митинга против пенсионной реформы. Обе акции состоялись на площади Ленина у Финляндского вокзала. Предполагалось, что и третья акция пройдет там. Но потом недалеко от площади случилась коммунальная авария, которую в Смольном использовали в качестве предлога для отказа. При этом еще 13 сентября депутат Ирина Иванова заявляла, что Удельный парк в качестве альтернативы неприемлем. Об этом парламентарий говорила на встрече с вице-губернатором Александром Говоруном.

«Я перечислила альтернативные места, которые бы нас устроили и где бы мы никому не мешали: Пионерская площадь, СКК, Московская площадь. На что мне было сказано, что в правительстве подумают, а если решение не понравится — мы можем идти в суд. О том, что Удельный парк не может рассматриваться в качестве приемлемого варианта, я уже говорила. Эту площадку трудно найти, она в 300 метрах от проспекта Испытателей и в 550 метрах от Энгельса. Разве что грибы можно собрать, пока идешь к месту митинга. Очевидно же, что все это делается намеренно», — говорила Иванова.

Напомним, что изначально согласованный митинг против повышения пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального 9 сентября, был разогнан полицией. Задержаны были более 600 человек. Акция с аналогичной тематикой 16 сентября имела совершенно другой сценарий, но на площади митингующим остаться не удалось.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ