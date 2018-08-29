Питерские чиновники либо "что-то особое знают", либо просто завидно хладнокровны

Правительство Петербурга утвердило «дорожную карту» по созданию системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. Как сообщает корреспондент «Росбалта», чиновники обсуждали план мероприятий более часа, но ни разу не упомянули грядущее повышение пенсионного возраста в России. Напомним, что интрига вокруг этого безрадостного мероприятия более-менее разрешится только сегодня — ждем выступления Владимира Путина, а пока чиновничество пребывает в растерянности, т.к. планы "пенсионной повышки" встречают ощутимый отпор по всей стране.

Между тем, для себьектов Федерации и для муниципалитетов - весьма важна определенность в этом тонком вопросе: социальная политика должна учитывать максимально точную численность пенсионеров. Если их число убавится (а законопроект о "повышке" предполагает это уже с 1 января) - то надо перерасчитывать, скажем, льготы и другие обязательства перед старшими поколениями. Если прибавится - то тоже...

Глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков указал на то, что в Петербурге 1,4 млн пенсионеров (26,4% населения), и 1,1 млн из них старше 60 лет. При этом чиновник отметил, что средний показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в регионе ежегодно растет и сейчас составляет более 75 лет, что на 2,4 года больше, чем в среднем по России. По прогнозам Смольного, в Петербурге удастся выполнить федеральный план по увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а «здоровой жизни» — до 60 лет.

Утвержденная «дорожная карта» должна к 2021 году «создать систему комплексной медико-социальной помощи, а также обеспечить продление периода здорового долголетия, характеризующего способностью граждан к самообслуживанию и участию в жизни общества». Она включает в себя в том числе оптимизацию учреждения социального обслуживания, так как сейчас в городе «отсутствует механизм выявления одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в долговременном уходе». К 2021 году в городе планируют построить два новых психоневрологических интерната на 400 мест, возвести новые и реконструировать действующие корпуса существующих домов-интернатов, создать Центр социального обслуживания, открыть три дополнительных гериатрических отделения в районных поликлиниках и так далее.

При этом как Ржаненков, так и выступающие за ним вице-губернатор Анна Митянина, депутат Елена Киселева и другие ораторы избегали употребления словосочетания «пенсионный возраст» и никак не упоминали об его возможном изменении в самое ближайшее время, хотя речь все время шла об улучшении качества жизни пожилых людей. Один из спикеров даже посоветовал пенсионерам «не обращать внимания на свои недуги и жить полноценной жизнью».

«Продолжительность жизни растет. Но не стоит бояться, что город стареет. Главное, чтобы он не дряхлел. Всех людей пожилого возраста необходимо знать наперечет», — подвел итоги губернатор Георгий Полтавченко.

Накануне глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что бюджет Петербурга на 2019 год и период 2020—2021 годов готовится без учета повышения пенсионного возраста, так как этот вопрос еще не решен.

По инф. rosbalt.ru

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