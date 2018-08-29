Питерские чиновники либо "что-то особое знают", либо просто завидно хладнокровны

Правительство Петербурга утвердило «дорожную карту» по созданию системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. Как сообщает корреспондент «Росбалта», чиновники обсуждали план мероприятий более часа, но ни разу не упомянули грядущее повышение пенсионного возраста в России. Напомним, что интрига вокруг этого безрадостного мероприятия более-менее разрешится только сегодня — ждем выступления Владимира Путина, а пока чиновничество пребывает в растерянности, т.к. планы "пенсионной повышки" встречают ощутимый отпор по всей стране.
Между тем, для себьектов Федерации и для муниципалитетов - весьма важна определенность в этом тонком вопросе: социальная политика должна учитывать максимально точную численность пенсионеров. Если их число убавится (а законопроект о "повышке" предполагает это уже с 1 января) - то надо перерасчитывать, скажем, льготы и другие обязательства перед старшими поколениями. Если прибавится - то тоже...
Глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков указал на то, что в Петербурге 1,4 млн пенсионеров (26,4% населения), и 1,1 млн из них старше 60 лет. При этом чиновник отметил, что средний показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в регионе ежегодно растет и сейчас составляет более 75 лет, что на 2,4 года больше, чем в среднем по России. По прогнозам Смольного, в Петербурге удастся выполнить федеральный план по увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а «здоровой жизни» — до 60 лет.
Утвержденная «дорожная карта» должна к 2021 году «создать систему комплексной медико-социальной помощи, а также обеспечить продление периода здорового долголетия, характеризующего способностью граждан к самообслуживанию и участию в жизни общества». Она включает в себя в том числе оптимизацию учреждения социального обслуживания, так как сейчас в городе «отсутствует механизм выявления одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в долговременном уходе». К 2021 году в городе планируют построить два новых психоневрологических интерната на 400 мест, возвести новые и реконструировать действующие корпуса существующих домов-интернатов, создать Центр социального обслуживания, открыть три дополнительных гериатрических отделения в районных поликлиниках и так далее.
При этом как Ржаненков, так и выступающие за ним вице-губернатор Анна Митянина, депутат Елена Киселева и другие ораторы избегали употребления словосочетания «пенсионный возраст» и никак не упоминали об его возможном изменении в самое ближайшее время, хотя речь все время шла об улучшении качества жизни пожилых людей. Один из спикеров даже посоветовал пенсионерам «не обращать внимания на свои недуги и жить полноценной жизнью».
«Продолжительность жизни растет. Но не стоит бояться, что город стареет. Главное, чтобы он не дряхлел. Всех людей пожилого возраста необходимо знать наперечет», — подвел итоги губернатор Георгий Полтавченко.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет косну...
Государственная дума одобрила по итогам первого чтения внесенный Правительством РФ законопроект об изменении общеустановленного возраста выхода на пенсию. Основной целью законопроекта является повышение темпо...
17 июля в Москве прошло заседание Общественного совета при Пенсионном фонде России. Главным вопросом в повестке заседания стали основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и плановый период до 2021 года...
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации ...
Граждане РФ, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, за 3 года потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Такие данные обнародовала Счетная палата (СП) Росс...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».