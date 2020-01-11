Питерская ГИБДД пригрозила Боярскому штрафами за нарушение правил парковки

Систематические нарушения правил парковки со стороны актера Михаила Боярского не останутся без внимания со стороны ГИБДД Петербурга.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, актеру грозят новые штрафа за оставление автомобиля Mercedes на тротуарах в центре города.



Отмечается, что сумма каждого штрафа должна составить не менее 500 рублей. За стоянку на Невском проспекте Боярский был ранее оштрафован на 8 тысяч рублей.



Напомним, ранее жители Петербурга вновь пожаловались в соцсетях на нарушение правил парковки со стороны актера. Принадлежащий ему черный Mercedes в последний раз был замечен на набережной реки Мойки, где он занял почти половину тротуара.

По инф. rosbalt.ru

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