"Пирс": приют для лошадей-пенсионеров

Многие хозяева не готовы содержать лошадей-пенсионеров. Скакуны участвуют в соревнованиях, приносят медали, веселят народ в цирках и на площадях, а когда больше не могут выполнять то, что от них требуется, оказываются на бойнях и усыплении. Стареет их тело, но душа остаётся по-прежнему глубокой и чистой. Не одним примером доказана удивительная внутренняя сила животных. Именно лошади заставили поверить в чудеса Наталью Радель.

В 2010 году Наташа попала в автомобильную аварию. Она переезжала мост, когда на большой скорости в посёлок влетела машина, гружённая песком. Сильный удар, и автомобиль девушки потерял управление. Тогда в салоне были муж, козлик Боря, под колёсами оказался маленький щенок, а сама Наталья была беременна. Всех спасли. О девушке и малышке позаботились врачи. В это время её муж лечил Борю с сотрясением мозга и щенка с переломанными лапами и травмой спины. Казалось бы, они справились. Всё наладилось, но после появления дочки жуткие боли не покидали Наташу, возникли проблемы с конечностями. Настало время больниц, обследований, неутешительных диагнозов и лечений. И как бы сильно ни хотелось поправиться, на этот раз все усилия оказывались бесполезными.

Девушку ждала инвалидная коляска. Врачи разводили руками и говорили: «Мы сделали всё, что могли». Они же и посоветовали своей пациентке общение с лошадью и прогулки верхом. Поначалу семья с трудом верила, что животные могут помочь в лечении сложных травм, но использовать последний шанс было необходимо. Начались поиски спасителя. Пока в приюте подбирали подходящую лошадь, Наташа познакомилась с Пирсом. Это был уже старый, больной конь-инвалид, но девушка увидела в нём большого величественного друга с невероятно добрыми глазами. После нескольких встреч уже не осталось сомнений – это он. Все вокруг отговаривали семью брать такую лошадь. Всё же через две недели в дом Натальи переехал именно Пирс. Он изменил жизнь хозяйки.

Вместе с Пирсом в доме появился ещё один мерин Каспер. Его подобрали в приюте. Занятия и общение с лошадьми дали свои результаты. Семья забыла о прогнозах врачей и инвалидной коляске. Наталья решила, что должна отплатить за чудесное выздоровление, и её обычный деревенский дом стал особенным. Она основала приют для лошадей и назвала его «Пирс» в честь самого первого коня, своего спасителя. Это место, где находят дом больные, старые, оказавшиеся ненужными этому миру лошади. Наталья щедро награждает любовью каждого своего питомца. Помогает вернуть веру всем тем, кого предали, списали или выбросили. Со временем в приюте стали появляться и другие животные. Сейчас там живут кролики, козы, пони, индюки, собаки, кошки...

Девушка не может пройти мимо тех, кто нуждается в помощи. Звонок телефона, и она уже мчится спасать жизни. Даже когда возможности, говорят, нет, сердце Наташи знает, что делать. Ну а мужу и детям приходится только мириться с постоянным пополнением семейства. Весь дом активно занимается приютом. Работы в нём немало: убрать, причесать, почистить, накормить. Не обходится и без игр, разговоров и объятий. Дети воспитывают собак и лошадей, и в то же время животные учат детей заботиться о ближних и быть ответственными.

Как говорит Наталья, лошади – это целый мир. Стоит только взглянуть в их огромные глаза, и можно увидеть всё вокруг. Стареет их физическое тело, а мощнейшая энергетика, которую они источают, остаётся навсегда. Именно за этим чудодейственным лошадиным теплом в приют приезжают «особенные» дети. Здесь им помогают общаться с животными, проводят специальные занятия. Дети и взрослые приезжают сюда и просто провести время, научиться ездить верхом, обнять лошадку. Все занятия проходят под строгим контролем хозяйки. Для неё главное – не навредить своим питомцам. Она знает все особенности их здоровья, весовые ограничения, привычки, характер. Такие встречи становятся приятными не только для гостей приюта, но и для животных.

Юный волонтёр Дарья Шаврыгина начала свой спортивный путь со знакомства с лошадками «Пирса». Маленькая девочка регулярно приезжала в приют и помогала выполнять ежедневную работу: чистила денники и лошадей, кормила, убирала... Наталья увидела между Дашей и Манго, одной из лошадей приюта, особенную связь, полное взаимопонимание и доверие и решила посадить девочку в седло. Через месяц занятий Даша уже была уверенной наездницей. Теперь она получает свои первые награды в соревнованиях по конному спорту. Такие новости Наталья называет «глотком свежего воздуха». Они дают силы бороться с хронической усталостью от трудностей. Помощники периодически появляются в «Пирсе». В основном это дети, которым нравится общаться с животными и вместе с тем делать хозяйскую работу. Есть и неравнодушные люди, которые приносят яблоки, морковь, реже помогают финансово. Наташа продаёт навоз и яйца, устраивает экскурсии, фотосессии и занятия с детьми. Цены на них не установлены, поэтому каждый решает сам, как помочь «Пирсу».

Вот так, посвятив свою жизнь приюту, Наталья Радель спасла уже не один десяток животных. У каждого здесь непростая судьба, много боли и страданий за плечами, но Наташа сильный человек, который делит с ними все трудности и берёт на себя их проблемы. Кому-то она подарила счастливую старость, кому-то вернула веру в людей, кому-то спасла жизнь и нашла любящую семью. Любовь, вера и забота способны творить чудеса. В приюте «Пирс» деревни Власово Московской области всегда ждут новых друзей, чтобы делать добро вместе.

По инф. «Аргументы Недели»

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