Пираты снова захватили в плен российских моряков

Нигерийские пираты захватили в плен двоих российских моряков, сообщает пресс-служба посольства РФ в Нигерии в сети микроблогов Twitter. (Только в прошлом году о нападениях пиратов на моряков России сообщалось дважды. Освобождение в обоих случаях закончилось успешно. - прим. МГ.)

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По информации ведомства, инцидент произошел в дельте реки Нигер в ночь со 2 на 3 января по местному времени. Пираты напали на нигерийское судно «Ambika» и похитили трех человек, двое из которых являются российскими гражданами.

Посольство предпринимает все возможные действия для освобождения граждан РФ, говорится в сообщении.

Пиратство в Гвинейском заливе — достаточно старая проблема, хотя именно в последнее годы она приобретает все более серьезные масштабы. Пираты — это, как правило, достаточно хорошо вооруженные группы, которые имеют своей целью похищение нефтепродуктов, но, как показывает опыт российских моряков, в том числе и захват заложников.

Также активны пираты около побережья Сомали. Посол Сомали в Москве Мохамед Хандуле в 2018 году рассказывал, что пираты у берегов Сомали не автономны, а являются наемниками под руководством международных преступных сообществ.

Самыми опасными являются именно воды Нигерии — впрочем, эта страна имеет самую длинную береговую линию в Гвинейском заливе. Если в 2017 году в водах залива был совершен 21 захват судна, то в 2018 году — уже 50 захватов. Неудачных попыток тоже становится все больше: 13 в 2017 году и 21 в 2018.



По инф. rosbalt.ru

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