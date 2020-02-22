Певица Валерия решила «пойти в политику»

Пригожин сообщил, что они с женой размышляют над тем, чтобы в 2021 году собрать партию и назвать её «Сильные женщины». Организация будет заниматься защитой прав женщин и борьбой с домашним насилием. При этом, в случае создания партии, Валерия в Госдуме может стать союзницей Оксаны Пушкиной.
- Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс, - считает Иосиф Пригожин.
Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, предположительно, предстанет перед судом в апреле 2020 года. Об этом сказала адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева в разговоре с корреспондентом. По ее мнению, досудебное следствие завершится к апрелю. «Вполне возможно, что так и будет», — рассказала собеседница.
Коронавирус пришел из Китая — и создал немало нервозности, которая может обернуться "перегибами на местах" (да уже оборачивается!). Так, в Екатеринбурге появились «казачьи прививочные патрули», которые добровольно-принудительно препровождают всех встреченных на улице азиатов в поликлиники для проверки на коронавирус.
Неподражаемая блогер Бабушка Валюша выдает реакции на разных исполнителей. За этим автором платформы YouTube скрывается жизнерадостная и обаятельная Валентина Ивановна. У нас состоялось с ней небольшое интервью.
Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
Личные драмы – тема неприятная, и уж точно не предназначенная для широкой публики… впрочем, так это работает у простых людей. Звёздные личности нередко преподносят свои страсти на блюдечке целой стране, не стесняясь разбираться в личных конфликтах на глазах у тысяч, а то и миллионов людей.
В России аннулирована старая советская норма о выдаче молока «за вредность». Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Данный документ признан российским правительством утратившим силу наряду с другими нормативными актами советского периода.
Ученые Университета Копенгагена выяснили, что Протоземля — предшественник Земли — сформировалась всего лишь за пять миллионов лет. И это намного быстрее, чем считалось ранее. Как сообщается в релизе Phys.org, исследователи пришли к выводу, что причиной ее появления были не случайные столкновения метеоритов, а накопление вещества специфического состава.
Известный российский актёр театра и кино Евгений Миронов всегда вёл довольно уединённый образ жизни и общение с прессой ограничивалось только вопросами о работе и творческих планах. Несмотря на то, что ему приписывали очень много романов с разными актрисами, он никогда не раскрывал подробностей личной жизни и поэтому уже много лет считается завидным холостяком.
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.
«(...) Наш мозг не совсем симметричен. Долгое время считалось, что он стал асимметричным, потому что наши основные когнитивные функции характеризовались функциональной асимметрией. Прекрасным примером является язык: у подавляющего большинства людей он в основном обрабатывается левым полушарием», — пишет Le Monde.
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