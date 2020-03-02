Певица Валерия рассказала о странной привычке своего супруга

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
В видеоролике Пригожин сидит за столом в номере гостиницы. Продюсер облачен в белый махровый халат и с аппетитом ест котлеты. После этого Иосиф переключается на кофе. Музыкальный деятель чайной ложечкой снимает молочную пенку с капучино.
- Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю, зачем ты заказываешь капучино, а потом снимаешь пенку, – прокомментировала странное занятие мужа Валерия. Также артистка добавила, что весь смысл итальянского кофейного напитка именно в молочной пене.
Мужчина попытался оправдаться и заявил, что ему "вкуснее так", ведь в чашке таким образом остается меньше молока.
Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.
Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5 тысяч лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.
Анне Вески сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза ещё в 80-х годах прошлого века. Фанаты почти боготворили любимую певицу, восхищаясь её стремительным творческим взлётом. Но за этими успехами стояла обычная женщина, у которой хватало трудовых сложностей и проблем в личной жизни.
Популярный российский актёр Иван Охлобыстин в недавнем интервью признался, что никогда не умел по-настоящему отдыхать. По его словам, всему виной непоседливый характер: «Я даже на пляже позагорать нормально не могу, всё время думаю о работе и домашних делах».
Перезимовать в странах Юго-Восточной Азии для этих людей не проблема. И они не только сами живут в тепле в то время, как в России холода, но и другим могут много полезного в этом плане посоветовать. Семейную пару из Перми зовут Светлана и Андрей. Ей – 53 года, а ему – 62. Как супруги пишут в представлении своего канала на Яндекс Дзен, самыми пригодными государствами для зимовки российских пенсионеров они считают Таиланд и Вьетнам. Посмотрим, про что же блогеры размещают посты.
В Ростове-на-Дону следственным управлением МВД возбуждено уголовное из-за угроз в отношении Александра Исюка, проходящего потерпевшим по делу банды Цапков. Неизвестные злоумышленники также угрожали убийством и физической расправой супруге мужчины.
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность в интеллигентской среде, экзотические командировки по стране, квартира в знаменитом «писательском доме» с видом на Кремль. Столь благополучная судьба не должна была, казалось бы, свести с униженными и оскорблёнными Лидию Графову (ныне обладательница премии Союза журналистов России «Золотое перо», главной профессиональной награды). Однако уже 30 лет она тянет правозащитную лямку. Участвует в судьбах мигрантов, переселенцев или репатриантов.
Ученые продолжают искать в животном мире источник, от которого коронавирусная инфекция COVID-19 была передана людям. В качестве претендентов на роль первичного носителя вируса выдвигались летучие мыши, змеи и панголины. Но окончательного ответа на этот вопрос пока не дано.
В России выступили с предложением штрафовать родителей за курящих несовершеннолетних детей. Данная инициатива впервые была озвучена официальными представителями министерства внутренних дел станы, однако, как именно будет работать механизм, пока остается весьма не понятно. Впрочем, данная мера может помочь применять к детям более адекватные меры, так как в настоящее время их права существенно преобладают перед полномочиями сотрудников МВД и прочих служб.
Британская библиотека опубликовала медицинские рецепты из собрания натуралиста, врача и ученого XVIII столетия Ганса Слоана. Член Лондонского королевского общества и Российской академии наук собрал в своей коллекции исторические и гастрономические рецепты с начала 1600-х годов.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.