Певица Валерия рассказала о странной привычке своего супруга

Валерия и Иосиф Пригожин по праву считаются одной из самых красивых пар российского шоу–бизнеса. Недавно певица поделилась забавным видео, в котором указала на странную привычку своего мужа.

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В видеоролике Пригожин сидит за столом в номере гостиницы. Продюсер облачен в белый махровый халат и с аппетитом ест котлеты. После этого Иосиф переключается на кофе. Музыкальный деятель чайной ложечкой снимает молочную пенку с капучино.

- Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю, зачем ты заказываешь капучино, а потом снимаешь пенку, – прокомментировала странное занятие мужа Валерия. Также артистка добавила, что весь смысл итальянского кофейного напитка именно в молочной пене.

Мужчина попытался оправдаться и заявил, что ему "вкуснее так", ведь в чашке таким образом остается меньше молока.

Фолловеры не остались в стороне и поддержали звездную чету, отметив, что даже в ссорах супруги смотрятся очень гармонично.

По инф. argumenti.ru

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