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Певец Александр Серов получил пулю в ногу
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Российский певец Александр Серов стал участником конфликта со стрельбой в подмосковном кафе. Инцидент закончился для артиста ранением из «травматики».

Певец Александр Серов получил пулю в ногу


О произошедшем в конце 2019 года певец рассказал в интервью журналу StarHit. По его словам, все случилось в одном из подмосковных кафе. Как отметил артист, в ходе разборок по-мужски «разговора не сложилось», так как один из мужчин достал пистолет и устроил стрельбу.

В результате стрельбы Серов получил ранение в ногу, но за помощью в полицию обращаться не стал. После ранения артист все еще немного хромает.

По инф. rosbalt.ru

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