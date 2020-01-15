Певец Александр Серов получил пулю в ногу

Российский певец Александр Серов стал участником конфликта со стрельбой в подмосковном кафе. Инцидент закончился для артиста ранением из «травматики».

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О произошедшем в конце 2019 года певец рассказал в интервью журналу StarHit. По его словам, все случилось в одном из подмосковных кафе. Как отметил артист, в ходе разборок по-мужски «разговора не сложилось», так как один из мужчин достал пистолет и устроил стрельбу.



В результате стрельбы Серов получил ранение в ногу, но за помощью в полицию обращаться не стал. После ранения артист все еще немного хромает.

По инф. rosbalt.ru

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