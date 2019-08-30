Петру Мамонову прописали строгий постельный режим

Состояние госпитализированного с инфарктом музыканта и актера Петра Мамонова остается стабильным, но ему прописан строгий постельный режим на ближайший месяц.

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Напомним, о том, что Мамонов попал в больницу, стало известно 24 августа. Тогда же сообщалось о том, что артист был вынужден отменить все запланированные концерты.



По информации супруги Мамонова Ольги, его перевели в кардиологическое отделение и через 30 дней ему предстоит новая операция.

Polit.ru

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