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Петру Мамонову прописали строгий постельный режим
По инф. Polit.ru   
30 Августа 2019 г.
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Состояние госпитализированного с инфарктом музыканта и актера Петра Мамонова остается стабильным, но ему прописан строгий постельный режим на ближайший месяц.

Петру Мамонову прописали строгий постельный режим


Напомним, о том, что Мамонов попал в больницу, стало известно 24 августа. Тогда же сообщалось о том, что артист был вынужден отменить все запланированные концерты.

По информации супруги Мамонова Ольги, его перевели в кардиологическое отделение и через 30 дней ему предстоит новая операция.

Polit.ru

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