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Пётр Мамонов восстанавливается после операции
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2019 г.
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Московские врачи провели операцию российскому музыканту Петру Мамонову, попавшему в больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

Пётр Мамонов восстанавливается после операции


По словам супруги артиста, он чувствует себя нормально после перенесенной операции под местным наркозом. Как сообщила «Интерфаксу» Ольга Мамонова, врачи оценивают его состояние как стабильное. Музыкант, по признаниям супруги, уже отправил ее магазин за продуктами.

По инф. rosbalt.ru

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