Пётр Мамонов восстанавливается после операции

Московские врачи провели операцию российскому музыканту Петру Мамонову, попавшему в больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

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По словам супруги артиста, он чувствует себя нормально после перенесенной операции под местным наркозом. Как сообщила «Интерфаксу» Ольга Мамонова, врачи оценивают его состояние как стабильное. Музыкант, по признаниям супруги, уже отправил ее магазин за продуктами.

По инф. rosbalt.ru

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