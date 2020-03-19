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Петербуржцев будут приучать к раздельному сбору мусора
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2020 г.
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Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. (Инициатива это, конечно, нужная и правильная. И она должна быть не только в Петербурге, и в других регионах страны. - прим. МГ.)

Петербуржцев будут приучать к раздельному сбору мусора

Авторы инициативы Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева предложили законодательно признать контейнеры для раздельного сбора мусора элементами благоустройства. Это позволит правительству города устанавливать их вблизи многоквартирных домов по просьбе жителей.

«Нам нужно организовывать инфраструктуру раздельного сбора мусора везде, не только в квартирах и на мусорных площадках», — сказала Елена Киселева. На вопрос Алексея Ковалева о том, можно ли будет устанавливать баки без предварительного утверждения проекта благоустройства, она ответить не смогла.

Депутаты уверены, что профильные комитеты Смольного и районные администрации должны обсудить с жителями всех районов города, где именно им будет удобно пользоваться контейнерами.

По инф. rosbalt.ru

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