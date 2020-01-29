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Петербуржская квартира Иосифа Бродского становится домом-музеем
По инф. lgz.ru   
29 Января 2020 г.
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На Литейном проспекте Санкт-Петербурга открылась Музей-квартира Иосифа Бродского. Пока что музей работает в тестовом режиме.

Петербуржская квартира Иосифа Бродского становится домом-музеем

Изначально музей-квартиру планировали открыть к 80-летию со дня рождения поэта – в мае 2020 года. Однако было принято решение открыть музей раньше намеченного срока.

В настоящий момент ремонт в квартире, где жил поэт, продолжается. Организаторы же работают над составлением графика экскурсий. По их словам, принимать посетителей музей-квартира сможет в ближайшее время.

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По инф. lgz.ru

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