Петербуржская квартира Иосифа Бродского становится домом-музеем

На Литейном проспекте Санкт-Петербурга открылась Музей-квартира Иосифа Бродского. Пока что музей работает в тестовом режиме.

Изначально музей-квартиру планировали открыть к 80-летию со дня рождения поэта – в мае 2020 года. Однако было принято решение открыть музей раньше намеченного срока.

В настоящий момент ремонт в квартире, где жил поэт, продолжается. Организаторы же работают над составлением графика экскурсий. По их словам, принимать посетителей музей-квартира сможет в ближайшее время.

Еще новости культуры на портале для пожилых — по ссылке.

Еще новости из Санкт-Петербурга на портале для пожилых — по ссылке.

По инф. lgz.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ