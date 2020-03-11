ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Петербурженку приговорили к 8 годам колонии за... оскорбление полицейских

По инф. polit.ru   
11 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил Анну Лопатину к восьми годам в колонии общего режима. Женщину обвинили в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.

Жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полиции

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в августе 2019 года Лопатина публично оскорбила полицейских, когда те выполняли свои непосредственные обязанности.

Также Лопатина смогла повалить на землю одного из полицейских. Травм он не получил. Тем не менее, суд счел действия подсудимой подрывающими авторитет органов власти.

В минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках закона о неуважении к власти более чем на 1 млн рублей. При этом некоторые случаи бывают, прямо скажем, беспрецедентные. Так, жительницу Архангельской области Светлану Бакшееву вовсе оштрафовали дважды, и после этого Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе. Порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения. А бывает еще и вот такой, третий поворот событий, когда человека приговаривают к немаленькому реальному сроку. И иначе, чем маразмом это назвать нельзя...

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 