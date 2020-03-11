Петербурженку приговорили к 8 годам колонии за... оскорбление полицейских

Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил Анну Лопатину к восьми годам в колонии общего режима. Женщину обвинили в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в августе 2019 года Лопатина публично оскорбила полицейских, когда те выполняли свои непосредственные обязанности.

Также Лопатина смогла повалить на землю одного из полицейских. Травм он не получил. Тем не менее, суд счел действия подсудимой подрывающими авторитет органов власти.

В минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках закона о неуважении к власти более чем на 1 млн рублей. При этом некоторые случаи бывают, прямо скажем, беспрецедентные. Так, жительницу Архангельской области Светлану Бакшееву вовсе оштрафовали дважды, и после этого Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе. Порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения. А бывает еще и вот такой, третий поворот событий, когда человека приговаривают к немаленькому реальному сроку. И иначе, чем маразмом это назвать нельзя...

Polit.ru

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