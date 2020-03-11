Петербурженку приговорили к 8 годам колонии за... оскорбление полицейских

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил Анну Лопатину к восьми годам в колонии общего режима. Женщину обвинили в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.
По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в августе 2019 года Лопатина публично оскорбила полицейских, когда те выполняли свои непосредственные обязанности.
Также Лопатина смогла повалить на землю одного из полицейских. Травм он не получил. Тем не менее, суд счел действия подсудимой подрывающими авторитет органов власти.
В минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках закона о неуважении к властиболее чем на 1 млн рублей. При этом некоторые случаи бывают, прямо скажем, беспрецедентные. Так, жительницу Архангельской области Светлану Бакшееву вовсе оштрафовали дважды, и после этого Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе. Порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения. А бывает еще и вот такой, третий поворот событий, когда человека приговаривают к немаленькому реальному сроку. И иначе, чем маразмом это назвать нельзя...
В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
В Интернете появилась новая схема мошенничества, которая условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес». Все начинается с того, что мошенники просят пройти опрос от имени известных блогеров или с помощью поддельных рекламных роликов.
По прошествии времени после ухода близкого человека из жизни перед родными встает вопрос о благоустройстве места захоронения, конкретно в установке постоянного памятника. Ориентиров здесь много: это предпочтения в материале, в размерах, формах, других параметрах изделия, а также финансовые возможности заказчиков. Чтобы сэкономить на памятнике, существует несколько советов.
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