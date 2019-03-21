Петербургский активист рассказал о методах борьбы с уличной рекламой наркотиков

Активист Петр Левин закрашивает объявления о продаже наркотиков в центре Санкт-Петербурга фигурами котов. После этого он обращается в городские службы и оставляет заявку, чтобы рисунки закрасили под цвет фасадов.
Петр Левин заметил, что количество рекламы, связанной с продажей наркотиков, резко возросло около трех месяцев назад. Активист взял борьбу с этим явлением в собственные руки.
«Сначала я просто ходил с баллончиком краски и искажал адрес, чтобы его нельзя было прочитать. После этого я звонил в Городской мониторинговый центр по телефону 004 и просил закрасить надпись под цвет фасада», — рассказал он корреспонденту «Росбалта».
Это решало проблему распространения рекламы, но Левина беспокоило, что даже перечеркнутые надписи портят городскую среду и провоцируют другие нарушения.
«Существует „теория разбитых окон“, которая очень хорошо описывает такое явление. Я занимаюсь вопросами окружающей среды в целом. И природной, и антропогенной. Разделить их очень тяжело. В месте, где исписаны стены, человек с большей вероятностью бросит окурок на асфальт. Поэтому решаю проблему комплексно», — отметил он.
Чтобы поменять акцент в восприятии прохожих, наблюдающих зачеркнутую рекламу, с негативного на позитивный, Левин планировал закрашивать надписи социальной рекламой и призывами. Но потом активист отказался от этой идеи.
«Даже самые добрые надписи могут вызывать негативную реакцию — люди ведь не знают, поверх чего они сделаны. Поэтому котики лучше. Кроме того, что все их любят, они еще и созвучны с наркотиками», — объяснил он.
Пока что деятельность Левина не вызывает протестов окружающих. Если появляются вопросы, он объясняет, зачем это делает, и говорит, что обязательно позвонит в городские службы, чтобы котиков позже закрасили. Если бы он обращался напрямую по поводу каждой надписи, реклама могла бы действовать еще месяц — именно столько зачастую требуется, чтобы ее закрасили.
Идти по его стопам активист не рекомендует — граждане могут столкнуться с агрессией со стороны людей, причастных к созданию надписей. Левин также систематически борется с рекламой борделей. После очередных действий в этом направлении он обнаружил, что у его машины разбито окно и спущены колеса.
«При виде такой надписи лучше позвонить по телефону 004 и рассказать, где она находится. Если сделать подобную рекламу неэффективной, никто не станет ее размещать. Все в наших руках», — добавил он.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
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