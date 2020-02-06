Петербург: за остекление балконов задним числом решили не штрафовать

Петербургские парламентарии решили не штрафовать петербуржцев, самовольно застекливших свои балконы до 11 января 2020 года. Напомним, ранее в Петербурге вступили в силу штрафы за изменение облика фасадов, в том числе остекление балконов — от 1 до 5 тыс. рублей. Инициатором поправок выступила Государственная административно-техническая инспекция. И вот здравый смысл все-таки взял свое.

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Инициативу внесла фракция «Единая Россия».

«Мы хотим предотвратить ситуацию, при которой происходит массовое привлечение к ответственности задним числом. Очевидно, что некоторые горожане застекляли свои лоджии и балконы десятилетия назад, и даже не они, а их родители. Мы предлагаем защитить их от лишних походов в суды», — заявил депутат Денис Четырбок

Спикер Вячеслав Макаров отметил, что нормы вводились «с целью защиты архитектурного облика города, прежде всего, его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий».

«Однако многочисленные обращения граждан и оперативно проведенный депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах», — отметил Макаров.

Депутат Михаил Амосов предложил продолжить штрафовать жителей центра Петербурга, но оставить в покое дома в спальных районах. Депутаты Борис Вишневский, Ирина Иванова и Оксана Дмитриева отметили, что если узаконить остекление балконов, то нужно узаконить и расстекловку окон, и кондиционеры на исторических фасадах, которые являются такими же «диссонирующими элементами».

«Неужели „Единая Россия“ наконец-то сделала что-то хорошее? Это настоящая сенсация. Мы поддерживаем законопроект, однако логика здесь такая: за остекление балконов задним числом штрафовать нельзя, а за кондиционеры можно. Давайте тогда будет логичны и последовательны!» — призвал Михаил Амосов.

Депутаты от «Единой России» призвали его не иронизировать. Документ приняли за основу.

По инф. rosbalt.ru

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