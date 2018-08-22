Петербург прощается со своим Почетным гражданином

Прощание с почетным гражданином Петербурга Михаилом Бобровым состоится в четверг, 23 августа, в 11:00 в спортивном комплексе «Юбилейный». Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде. Участвовал в ВОВ, занимался маскировкой высотных доминант Ленинграда, преподавал военный альпинизм и горнолыжное дело. После войны двадцать лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А. Ф. Можайского.

Бобров является автором более 100 научных работ, действительным членом Русского географического общества, президентом Федерации современного пятиборья Петербурга и Ленинградской области. Он стал Заслуженным тренером РФ, заслуженным работником физической культуры России, мастером спорта, арбитром международной категории.

Удостоен 20 государственных наград. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире покоритель Северного полюса.

Михаил Бобров скончался 19 августа в возрасте 95 лет.

По инф. rosbalt.ru

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