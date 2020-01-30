Петербург: одиноким пенсионерам обещают бесплатно заменить газовые колонки и плиты

Петербургские парламентарии во втором чтении приняли изменения в Социальный кодекс Петербурга, по которым город обязуется финансировать расходы граждан по приобретению и замене газовых и электрических плит и водонагревательных колонок. Решение приняли на пленарном заседании.

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Поддержку получат одиноко проживающие петербуржцы, получающие страховую пенсию или достигшие возраста 60 и 55 лет, которые не имеют льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Также плиты и колонки бесплатно заменят одиноким гражданам, среднедушевой доход которых ниже 1,15 размера величины прожиточного минимума.

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В проекте определили понятие «одиноко проживающий гражданин — гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства в жилом помещении».

Правом па компенсацию не смогут воспользоваться граждане, имеющие долю в коммунальных квартирах, так как в жилых помещениях они не единственные жильцы.

По инф. rosbalt.ru

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