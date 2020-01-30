ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Петербург: одиноким пенсионерам обещают бесплатно заменить газовые колонки и плиты
По инф. rosbalt.ru   
30 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Петербургские парламентарии во втором чтении приняли изменения в Социальный кодекс Петербурга, по которым город обязуется финансировать расходы граждан по приобретению и замене газовых и электрических плит и водонагревательных колонок. Решение приняли на пленарном заседании.

Петербург: одиноким пенсионерам обещают бесплатно заменить газовые колонки и плиты

Поддержку получат одиноко проживающие петербуржцы, получающие страховую пенсию или достигшие возраста 60 и 55 лет, которые не имеют льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Также плиты и колонки бесплатно заменят одиноким гражданам, среднедушевой доход которых ниже 1,15 размера величины прожиточного минимума.

В проекте определили понятие «одиноко проживающий гражданин — гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства в жилом помещении».

Правом па компенсацию не смогут воспользоваться граждане, имеющие долю в коммунальных квартирах, так как в жилых помещениях они не единственные жильцы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 