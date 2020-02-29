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Петербург: очередная чиновница отправлена в СИЗО. Взятка…
|По инф. rosbalt.ru
|29 Февраля 2020 г.
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Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу бывшую замглавы администрации Калининского района Петербурга Елену Кочкину, которую обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В изоляции женщина пробудет по меньшей мере до 4 апреля 2020 года. Сумма взятки не разглашается.
О проведении расследования в отношении Кочкиной стало известно 26 февраля из релиза Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Напомним, проверки в администрации Калининского района связаны с обвинениями во взяточничестве. Предполагается, что чиновники получали крупные суммы в обмен на покровительство в отношении компании-подрядчика районных школ. Так, ранее под домашний арест отправили начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений при администрации Татьяну Светушкову. Женщина признала вину.
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