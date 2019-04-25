Петербург: нашлись деньги на бесплатные электрички для пенсионеров. Эх, почаще бы выборы!..

ЗакС Петербурга утвердил проект закона, вводящий льготный проезд в поездах пригородного сообщения для некоторых категорий граждан, сообщает корреспондент «Росбалта».

Документ внес в парламент врио губернатора города Александр Беглов. По его задумке, новые правила должны начать действовать еще до майских праздников. Бесплатный проезд в электричках будет предоставлен пенсионерам (с 60 лет для мужчин и с 55 — для женщин), труженикам тыла, ветеранам труда, лицам, подвергшимся политическим репрессиям, матерям-героиням. Ранее эти люди получали лишь сезонную льготу на разовые билеты в размере 10%.

«Указанным категориям граждан будет предоставлено право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда в течение всего календарного года», — говорится в пояснительной записке.

Из бюджета на эти цели потребуется дополнительно выделить 710 млн рублей.

Предложение несколько удивило оппозиционеров. «Яблочник» Борис Вишневский напомнил, что уже выступал с аналогичной инициативой, но она не была поддержана Смольным — там сослались на возможный дисбаланс в бюджете. Подобный проект предлагала Беглову и представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова, однако внятного ответа не получила. Теперь же и деньги нашлись, и выделение средств стало возможным до осененней корректировки.

По инф. rosbalt.ru

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