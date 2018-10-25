Петербург: молодых девчушек заставляли делиться "интимными фоточками"

В Петербурге ищут пользователя сети «ВКонтакте», подозреваемого в педофилии, который вымогал у школьниц обнаженные фото.

В полицию обратилась 33-летняя неработающая петербурженка, мать двух девочек 12 и 13 лет. По ее словам, в августе 2018 года неустановленный пытался заставить ее детей выслать ему свои фотографии в стиле ню. В случае отказа он угрожал физической расправой.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 133 УК РФ — «понуждение к действиям сексуального характера».

По инф. rosbalt.ru

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