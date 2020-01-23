Петербург: конфликт с подростками привел к смерти пенсионера

В центре Петербурга, на Дегтярной улице, произошел конфликт между группой подростков и 62-летним мужчиной. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, полицейских вызвали прохожие.

Пострадавшего с травмами головы доставили в больницу. Позднее врачи сообщили, что мужчина умер.

Сотрудники полиции пообщались с очевидцами, оперативно установили личности троих подростков и опросили их.

Материалы проверки переданы в следственные органы.

В петербургском управлении Следственного комитета рассказали, что травму головы мужчина получил в результате несчастного случая — он упал при входе в свою квартиру.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти мужчины.

Кроме того, в СК подчеркнули, что «информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности».

Увы, печальные события с пожилыми людьми, в том числе и в результате бытовых конфликтов, нередки в нашей хронике происшествий. В данном случае, рано говорить об убийстве пенсионера молодыми людьми - вот и следователи говорят, что "сам упал"... Да только легко представить, в каком состоянии находился мужчина, повздоривший с молодежью. Могло и давление скакнуть, нервы сдать!

По инф. rosbalt.ru

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