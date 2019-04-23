Петербург: коммунистов не пускают на Невский с первомайской демонстрацией

Петербургским коммунистам не разрешили маршировать по Невскому проспекту и митинговать в центре Петербурга 1 мая. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Вне зависимости от того, как кто к коммунистам относится (а среди наших пожилых читателей есть люди разных политических взглядов) - стоит отметить маразматичность ситуации. Власть, опасающаяся всяческих "майданов" - сама делает все, чтобы критики системы радикализировались! Ведь именно подобные обидные запреты - как раз и провоцируют "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"... При этом, речь идет о празднике "родом из СССР" - правоприемницей которого так любит считать себя нынешняя российская верхушка. Происходящее - просто глупость!

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«Вот какой официальный ответ я получил сегодня, подписанный главой комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгой Аришиной. Нам говорят — езжайте в Удельный парк и там проводите свои праздники. Это похоже на издевательство. Почему вторая партия в стране должна о чем-то просить? Там нельзя ходить, тут нельзя собираться», — отметил Бортко.

По словам депутата, коммунисты еще не решили, как будут действовать дальше.

«Мы сейчас соберем наши ряды и подумаем что нам делать. Следовать этому или все-таки идти по Невскому. Думаю, что мы так это в любом случае не оставим», — сообщил Бортко.

Депутат также напомнил, что ранее получил личный отказ от врио губернатора Петербурга Александра Беглова на просьбу разместить в метро плакат с поздравлением с 9 мая.

«Я захотел поздравить петербуржцев с праздником 9 мая, повесить один плакат на месте рекламы. Мои помощники стали звонить и сказали, что это невозможно. Пришлось использовать служебное положение и позвонить Беглову. Он сказал, что всячески будет мне помогать, но зачем мне в метро висеть? Как-то не содидно. И на улице висеть тоже. То есть практически был отказ», — заключил Бортко.

По инф. rosbalt.ru

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