Петербург: для детей, больных раком, привезут ранее пропавшие с рынка лекарства

Юные петербуржцы с лейкозом скоро получат возможность бесплатно получать препараты «Цитозар» и «Онкоспар». Решение об этом уже принято на высоком уровне, рассказала Маргарита Белогурова, заведующая детским онкооделением петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи. Об этом она заявила на пресс-конференции.
«Сейчас „Онкоспар“ невозможно взять ни в одном городе, только в Москве. А высокодозного „Цитозара“ вообще нигде нет. Учитывая, что эти препараты необходимо назначать ребенку уже на третий день после начала лечения, быстро заказать их просто нет возможности, — отметила Белогурова. — И приходится использовать дженерики, которые вызывают такие токсические реакции, что уже приходится лечить эти реакции, а не болезнь».
При появлении побочных эффектов пациенты могут заказать оригинальные препараты. Однако, по словам Белогуровой, это долгая процедура, и «ребенок вообще может их не дождаться». «Пока консилиум проведут, пока через комитет пройдет заявка, пока оплатят, через таможню провезут… А в детской онкологии счет идет на часы», — сказала она.
По словам онколога, «Цитозар» не так давно исчез из страны, однако несколько дней назад было решено возобновить его закупки централизованно по торговым маркам, а не по МНН (международным непантентованным наименованиям).
«Сейчас появился шанс, что дети смогут получать этот препарат. Учитывая, что в Петербурге в год заболевают от 120 до 160 детей, это капля в море. Возможно, если препарат начнут получать дети, вскоре он станет доступен и взрослым», — выразила надежду Маргарита Белогурова.
Ранее в России были перебои с поставками препаратов для лечения лейкозов — цитарабина «Цитозар НоваМедика» и пэгаспарагиназы «Онкоспар». Минздрав РФ 5 февраля сообщил, что перебои связаны с временным прекращением поставок в РФ. По итогам совещания с производителями была достигнута договоренность о возобновлении поставок.
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Между тем, по словам Белокуровой, за последние три года показатели излечения лейкоза у детей ухудшились.
«Все детские опухоли высоко злокачественные, без лечения дети умирают быстро. Сейчас с теми препаратами, которые у нас есть, мы полностью излечиваем до 80% детей, — сказала онколог. — Однако дженерики менее эффективны, чем оригинальные препараты, и именно из-за них за последние три года количество рецидивов у больных лейкозом с 4% подскочило до 15%. Что касается детей, которые продолжают лечиться оригинальными онкопрепаратами, у них такого скачка нет».
Белогурова отметила, что речь не о токсичных побочных эффектах дженериков, а именно об их неэффективности. По ее мнению, Роспотребнадзор должен тщательнее контролировать производство дженериков в нашей стране, в частности, дозировку активного вещества в лекарстве.
Напомним, дженерик — это лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией, которая является первоначальным разработчиком препарата. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента по цене 10-15% от стоимости оригинального препарата.
Химическую субстанцию для онкопрепаратов-дженерики сейчас производят в Китае, Индии и Аргентине. Российские производители закупают ее, очищают от примесей и определяют дозу активного вещества.
В последнее время все больше врачей и пациентов жалуются на некачественные копии препаратов.
Напомним, 15 февраля во всем мире отмечался Международный день детей, больных раком.
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Юные петербуржцы с лейкозом скоро получат возможность бесплатно получать препараты «Цитозар» и «Онкоспар». Решение об этом уже принято на высоком уровне, рассказала Маргарита Белогурова, заведующая детским онкооделением петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи. Об этом она заявила на пресс-конференции.
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