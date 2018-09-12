Петербург: депутаты намерены отстоять право провести митинг против "пенсионной повышки"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Ирина Иванова заявила, что депутаты всех парламентских фракций намерены отстоять право провести митинг против пенсионной реформы в центре города. Напомним, митинг там был согласован властями на 16-е сентября, его организовывает объединенная оппозиция. А предудыщий митинг (в минувшее воскресенье, его проводили сторонники Алексея Навального) обернулся запретом в самый последний момент и последующим довольно жестоким разгоном...

«Власть делает все возможное, чтобы не прекратить, а наоборот, разжечь массовые протесты. Сначала нам предлагают совершенно надуманную историю с прорывом трубы на площади Ленина. А потом, вместо того, чтобы предоставить другое место для митинга — например, рядом с Театром юного зрителя, где никто никому не будет мешать — нас отправляют на окраину, — возмущена парламентарий. — Удельный парк в качестве альтернативы — это просто смешно. Его же даже найти крайне сложно, там указатели необходимо ставить».

Также Иванова уверена, что, препятствуя проведению митинга против пенсионной реформы, власти не смогут заглушить массовые протесты:

— Вспомните монетизацию льгот 2005 года, когда люди попросту маршами выходили на улицы города. А здесь ситуация еще более серьезная, ведь пенсионная реформа касается в итоге каждого из нас. Тем более, что в итоге речь идет не о реформе как таковой. Это обман всей страны, — подчеркивает парламентарий. — В среднем россияне работают 36 лет. За это время по нашему законодательству мы отдаем в Пенсионный фонд 103 зарплаты. Если исходить из того, что россияне живут 72 года — хотя для мужчин этот показатель существенно меньше, — то получатся, что за время дожития (нужно сказать, что сам термин звучит просто страшно) нам выдадут всего 47 заработных плат. То есть в Пенсионном фонде останется большая часть — в среднем 56 зарплат от каждого работника. Но ведь выходит, что мы уже заплатили и за себя, и за будущие поколения. А если еще и вспомнить данные правительства, что на одного пенсионера приходится 1,2 работника, то сумма в итоге получается весьма значительная. Я не говорю о том, что многие продолжают работать на пенсии — причем вовсе не от хорошей жизни — и также платят в пенсионный фонд. Возникает вопрос: так где же эти деньги? Может, триллионы долларов, которые вывозятся за границу, и есть наш Пенсионный фонд?

Во вторник депутаты пяти фракций ЗакСа потребовали от губернатора Санкт-Петербурга предоставить площадку для митинга против повышения пенсионного возраста в центре города. Депутаты сообщили, что в случае отрицательного решения готовы выйти на акцию.

По инф. rosbalt.ru

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