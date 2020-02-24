Петербург: арестован сын, обвиняемый в жутком убийстве собственной матери

Подозреваемый в зверском убийстве матери петербуржец Алексей Толчин арестован до 17 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что суд по делу Толчина был отложен, так как 21 февраля он был госпитализирован из здания суда в Александровскую больницу. Врачи порекомендовали ему дыхательную гимнастику и Вольтарен гель, однако применять эти средства он будет уже в СИЗО.

Следствие просило отправить Толчина под арест, опасаясь, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, так как ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения.

Напомним, мужчину задержали по подозрению в убийстве матери. По версии следствия, Толчин убил женщину, уложил ее тело в бочку и вывез в Новосергиевку во Всеволожском районе Ленобласти. Выдал предполагаемого преступника экскаваторщик, которого Толчин попросил закопать бочку. Накануне подсудимый сбежал из следственного отдела, но его быстро поймали.

В ходе слушаний в Невском районном суде Толчин попытался объяснить свой недавний побег тем, что был без наручников. По его словам, он просто не понял, что его задержали.

Подсудимый отрицает совершенное преступление, утверждая, что пытался «похоронить мать», упрятав ее тело в бочку и передав экскаваторщику.

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По инф. rosbalt.ru

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