Петербург: арестован сын, обвиняемый в жутком убийстве собственной матери

Подозреваемый в зверском убийстве матери петербуржец Алексей Толчин арестован до 17 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что суд по делу Толчина был отложен, так как 21 февраля он был госпитализирован из здания суда в Александровскую больницу. Врачи порекомендовали ему дыхательную гимнастику и Вольтарен гель, однако применять эти средства он будет уже в СИЗО.
Следствие просило отправить Толчина под арест, опасаясь, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, так как ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения.
Напомним, мужчину задержали по подозрению в убийстве матери. По версии следствия, Толчин убил женщину, уложил ее тело в бочку и вывез в Новосергиевку во Всеволожском районе Ленобласти. Выдал предполагаемого преступника экскаваторщик, которого Толчин попросил закопать бочку. Накануне подсудимый сбежал из следственного отдела, но его быстро поймали.
В ходе слушаний в Невском районном суде Толчин попытался объяснить свой недавний побег тем, что был без наручников. По его словам, он просто не понял, что его задержали.
Подсудимый отрицает совершенное преступление, утверждая, что пытался «похоронить мать», упрятав ее тело в бочку и передав экскаваторщику.
Еще хроника происшествий в России и во всем мире — по ссылке.
В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.
В городе Хвиде-Санде на западе Дании в возрасте 78 лет умер дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен, сообщает агентство France-Presse.
Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.
Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.
СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
Камин не особо привычен для городских квартир, хотя сейчас можно купить электровариант такого удовольствия. А вот в загородных домах камины встречаются гораздо чаще. Этот элемент несет своим присутствием не только благородную красоту интерьеру, он также дает дому тепло и создает особую атмосферу. К слову, большой выбор каминов предлагается здесь: pechi-kaminy-kotly.ru. Также в этом интернет-магазине можно найти: банные печи, печи-камины, котлы и дымоходы.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.