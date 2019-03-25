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Пьете? Пьем! А почему? А традиция такая!..
По инф. polit.ru   
25 Марта 2019 г.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный алкогольным напиткам и отношению к ним в России.

Пьете? Пьем! А почему? А традиция такая!..

73,1% респондентов (66% опрошенных мужчин и 80,7% опрошенных женщин) объяснили употребление спиртного традицией отмечать праздники подобным образом.

Следующие по популярности причины употребления алкоголя — спиртное доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%).

82,2% респондентов признались, что употребляли (или употребляют) алкоголь. 17,8% опрошенных утверждают, что совершенно не пьют.

3,3% участников опроса заявили, что им не хватает воли для того, чтобы бросить пить. 2,4% всех опрошенных заявили, что «без этого просто невозможно жить».

Polit.ru

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