Пьете? Пьем! А почему? А традиция такая!..

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный алкогольным напиткам и отношению к ним в России.

73,1% респондентов (66% опрошенных мужчин и 80,7% опрошенных женщин) объяснили употребление спиртного традицией отмечать праздники подобным образом.

Следующие по популярности причины употребления алкоголя — спиртное доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%).

82,2% респондентов признались, что употребляли (или употребляют) алкоголь. 17,8% опрошенных утверждают, что совершенно не пьют.

3,3% участников опроса заявили, что им не хватает воли для того, чтобы бросить пить. 2,4% всех опрошенных заявили, что «без этого просто невозможно жить».

Напомним, что смертность от злоупотребления алкоголем - проблема номер один для здравоохранения и демографии в России.

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Также напомним, что известный нехороший пример в этой области подают российские звезды.

Polit.ru

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