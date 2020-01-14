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Петарды — это красиво? Скорее, опасно. И лучше бы их запретить
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
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От взрывов петард в РФ постоянно страдают не только люди, но и животные. Постоянные спутники применения этих пиротехнических средств ради развлечения — испуг, травмы, сердечные приступы, ожоги, увечья и даже летальные исходы, говорится в тексте петиции, опубликованной на Change.org.

«Калечат людей и животных»: жители России попросили президента запретить петарды в стране

Документ обращен к президенту России, председателю правительства и спикеру Госдумы.

Авторы петиции просят запретить ввоз, производство, продажу и использование петард на территории России. По их словам, резкие взрывы пугают домашних животных, вызывают сильную нагрузку на барабанные перепонки и причиняют им боль. Питомцы срываются с поводков и убегают от своих хозяев, многие получают сердечные приступы, теряют слух и даже умирают от страха.

На данный момент петицию подписали уже более 70 тыс. человек.

Инициатива в общем-то правильная и разумная. Подумайте сами: что дают петарды? Пара минут летящих искр и все. Кто-то скажет: "красиво". Но стоит ли эта красота возможных человеческих жертв или травм? А если еще и несознательные подростки не по назначению их используют, а для того, чтобы над животными издеваться? Тоже никуда это не годится, ведь это не что иное, как живодерство.  А вот наши заголовки о таких происшествиях:

По инф. rosbalt.ru

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