Первого – не первого: дети пойдут в школы как решит регион

Руководитель департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Министерства просвещения России Андрей Емельянов заявил, что ведомство не станет направлять школам директивы относительно даты начала 2019-2020 учебного года.

В 2019 году День знаний, 1 сентября, выпадает на воскресенье. Как уточнил Емельянов, Минпросвещения не станет заставлять школы начинать занятия именно в этот день: «Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет».

В 2017 году вопрос о переносе торжественных линеек, приуроченных в России к первому дню учебного года, встал в связи с появлением в интернете информации о том, что в ряде московских школ День знаний назначен на понедельник, 4 сентября, – из-за выпадавшего на 1 сентября Курбан-байрама, сообщает РИА Новости.

В Министерстве образования тогда напомнили, что формирование календарного плана мероприятий, включающего в себя проведение торжественной линейки ко Дню знаний и началу учебного года, находится в ведении руководства конкретных школ.

1 сентября стремительно приближается. Ждут его все: и дети, и взрослые. Готовится школьная форма и учебные принадлежности, изучаются новости образования. Есть они и на портале «Мои года»:

Polit.ru

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