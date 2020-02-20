Первоапрельское счастье: социальные пенсии поднимутся на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля текущего года будут проиндексированы на 6,1%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, в целом «индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий», сообщает РИА «Новости».
При этом подчеркивается, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019-м — 2%, в 2018-м — 2,9%), отмечает «Интерфакс».
Напомним, еще в декабре в Минтруде указывали, что «размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера» за 2019 год.
С 1 января 2020 года в России была произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.
По оценкам Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил в ноябре 2019 года 14 тыс. 224 рубля, показав рост на 6,2% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу.
При этом, констатирует ведомство, реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии повысился в ноябре на 2,6% в годовом выражении, однако снизился на 0,1% к октябрю текущего года.
Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство ("пенсионная повышка"). В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.
19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Но в последнее время закрадываются подозрение, что государство допускает эту возможность - ведь предложения зафиксировать пенсионный возраст в Конституции властями отвергаются!
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
Жительница Петербурга задала президенту России вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Опубликовано видео разговора Владимира Путина с горожанами у памятника Анатолию Собчаку (президент навестил свой родной город на Неве).
Певица Алсу рассказала, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.
Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) разработала новые правила, в соответствии с которыми врачи могут отказаться лечить пациентов, которые проявили по отношению к ним сексизм или расизм, сообщает ведомство.
Немецкие ученые сообщили о завершении работы по реставрации уникального римского кинжала, найденного во время археологических раскопок в апреле 2019 года в городе Хальтерн (Северный Рейн — Вестфалия). Кинжал, поверхность которого была раньше полностью покрыта толстым слоем корродированного металла, теперь выглядит так, что его можно принять за современную копию древнего оружия.
Как всем известно, до сих пор остаётся неурегулированной финансовая сторона развода известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На днях бурно обсуждалась новость о том, что в качестве компенсации за отказ от раздела имущества Степаненко получила от экс-супруга почти миллиард рублей.
19 февраля в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве.
Из 35 лет жизни 19 лет наш герой был сектантом. Он «исповедовался» о своем пребывании в секте «Свидетелей Иеговы» (В России деятельность «свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена), прозрении и уходе из братства.
Дополнительная литература по математике — это хорошее подспорье в учебе и для самих школьников, и для их родителей. Каждый ученик, желающий хорошо усвоить пройденную тему, не ограничивается только заданиями из учебника. Старый материал требует повторения, а новый — лучшего закрепления.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.