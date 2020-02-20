Первоапрельское счастье: социальные пенсии поднимутся на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля текущего года будут проиндексированы на 6,1%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в целом «индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий», сообщает РИА «Новости».

При этом подчеркивается, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019-м — 2%, в 2018-м — 2,9%), отмечает «Интерфакс».

Напомним, еще в декабре в Минтруде указывали, что «размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера» за 2019 год.

С 1 января 2020 года в России была произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.

По оценкам Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил в ноябре 2019 года 14 тыс. 224 рубля, показав рост на 6,2% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу.

При этом, констатирует ведомство, реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии повысился в ноябре на 2,6% в годовом выражении, однако снизился на 0,1% к октябрю текущего года.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство ("пенсионная повышка"). В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Но в последнее время закрадываются подозрение, что государство допускает эту возможность - ведь предложения зафиксировать пенсионный возраст в Конституции властями отвергаются!

заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Но в последнее время закрадываются подозрение, что государство допускает эту возможность - ведь предложения зафиксировать пенсионный возраст в Конституции властями отвергаются! Президент также подчеркнул, что индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года. Но одновременно - остается подвешенным вопрос с пенсиями работающим пенсионерам! Это тоже тревожит - ведь заморозка пенсий откровенно несправедлива к пожилым тружением.

По инф. rosbalt.ru

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