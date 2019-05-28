Первый в России: в Бурятии открылся шаманский храм

Первый в России шаманский храм открылся в Улан-Удэ. "Дворец неба" может вместить более 300 верующих. В нем есть место для конференц-зала, музея и архива. Рядом с храмом и в нём самом установлены статуи северных богов - покровителей Сибири и Дальнего Востока.

Обряды, которые из-за недостатка места назначали на тёплое время года, теперь можно проводить и зимой. Строительство храма длилось 7 лет на частные пожертвования. Часть нужной суммы была выделена из республиканского бюджета, сообщает ОТР.

Храм открыт на территории шаманского центра «Тэнгэри» по ул. Барнаульской, 164а. Здание представляет собой восьмиугольную юрту с куполом небесного цвета. Благодаря благотворительной помощи и бюджетной поддержке, с колоссальным трудом, были реализованы основные этапы строительства. Также планировалось возвести скульптуры 13 главных божеств региона, а сам храм должен стать дворцом небесных ноёнов, местом поклонения и почитания тэнгэриев.

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- 13 Северных ноёнов или Хатов – это дети, потомки 99 тэнгэриев, сидящие вокруг великого озера Байкал. Арын 13 ноёд покровительствуют каждому жителю Сибири и Дальнего Востока, вне зависимости от национальности и вероисповедания, являются хранителями нашей земли и священного озера Байкал, - пояснили в общине шаманов. – В современном мире, когда мы находимся на грани утраты древнейшей религии, традиций, культуры, родного языка, экологической катастрофы, появление храма стало крайне необходимым.

По инф. Восток-Телеинформа

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