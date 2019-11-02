Первый муж Анастасии Заворотнюк готов поддержать её в трудную минуту

48-летняя Анастасия Заворотнюк уже который месяц в центре обсуждения всех СМИ: одни пишут, что у нее неоперабельная опухоль мозга, звезда в коме, за ее жизнь борются в реанимации, другие же утверждают, что она плавает в бассейне, проходя реабилитацию. Недавно родственники актрисы прервали молчание и признались: есть заболевание и есть решительная цель его победить. Без уточнений и послесловий.
В такой ситуации протянуть руку помощи ей готовы многие, в их числе и первый муж Олаф Шварцкопф, который рассказал нам о своей любви с актрисой, расставании и жизни после развода.
Бывший муж популярной актрисы живет в Магнитогорске, подрабатывает на стройках каменщиком, растит 10-летнюю дочь от другой женщины и с трепетом вспоминает свое знакомство с Заворотнюк. Олаф Шварцкопф – обладатель таких необычных имени и фамилии по причине своего происхождения: он родился и рос до 8-го класса в Эстонии. Потом учился в Суворовском училище в Свердловске, затем в летном. В 90-х попал в столицу. Как и все, занимался торговлей, держал несколько палаток на Киевском вокзале. К театральному искусству никакого отношения не имел. Жена его друга работала администратором в Театре Табакова, она и пригласила Олафа приобщиться к искусству.
– Познакомились мы с Настей в ноябре 1993 года в Москве, в «Табакерке», – вспоминает 59-летний Олаф. – Меня пригласили на капустник в честь дня рождения Евгения Миронова. Она еще удивилась моему имени, протянула так «О-лаф» и засмеялась: «Потрясающее у вас имя, которое называется Олаф. О, любовь, о, жизнь!»
Она сказала: «Меня зовут Настя, я даже в двух фильмах снялась. А завтра я играю Машеньку, такую милую, добрую». Я снимал момент нашего знакомства, как и наши поездки, свадьбу, на видео. Тогда только камеры появились, и мне нравилось Настю снимать, хотелось каждый момент запечатлеть. И в момент нашего знакомства Настя сказала: «Господи, дай мне еще пожить лет 20–30. А там – о, лав, о, жизнь». Мы прожили с ней два года, из них примерно полгода в официальном браке.
– Позже, когда мы расстались, – с горечью продолжает свой рассказ Олаф, – Настя стерла часть видео и написала на кассете «Женщины Олафа», мне было очень обидно и неприятно. Она знала, что я очень хочу детей. Когда Настя забеременела, мы поехали в Астрахань к ее родным, по дороге она сказала, что у нее произошел выкидыш. Я поверил ей, переживал очень, а спустя годы узнал, что это был не выкидыш… Вскоре после этого мы расписались, я хотел ее поддержать, чтоб мы вместе все пережили…
Через полгода после того, как официально узаконили отношения, она подала на развод. Мы последний месяц практически не разговаривали, встретили Новый 1996 год, и она собралась на Рождество на несколько дней уехать по делам. А ее мама, Валентина Борисовна, вдруг стала меня отчаянно убеждать, что у Насти никого нет. Перед отъездом Настя подошла ко мне, молча обняла и уехала. Я уже тогда все понял.
– Последний раз мы встречались в Таганском суде Москвы. Она приехала с Дмитрием Стрюковым (во втором браке с бизнесменом Настя родила двоих детей – Анну и Майкла. – Авт.). После расставания я приехал забирать свои вещи, родители Насти все быстро разделили. Я вот думал: неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его.
В тот момент Настя и ее родители еще не продали жилье в Астрахани, не имели своей квартиры в Москве. Жили они в квартире в Кунцево, за которую платил я. Мне было так неприятно, что они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! Единственный человек в этой семье, кто был расстроен из-за нашего расставания – бабушка Насти, даже плакала, она очень хорошо ко мне относилась. Мне после развода было некуда идти, приютил брат Насти Слава. Так у него из-за этого даже конфликты были с отцом. После расставания с Настей я общался в основном с ее братом, устроили совместный бизнес – возили машины из Эстонии. Слава умер в прошлом году от перитонита, последнее время мы мало общались: у него дочка, у меня дочка, у всех свои семьи, свои заботы. Слава был очень талантливым человеком, он окончил ГИТИС, но актером так и не стал, хотя я уверен, что он мог бы отлично состояться в актерской профессии, он потрясающе вживался в любые роли. Он был очень веселым, интересным собеседником. В 2000 году я приезжал в Москву к брату Насти. Честно говоря, мы с ним не говорили о ней, думаю, что это было бы лишним.
– О болезни Насти я узнал из СМИ, – говорит Олаф. – Мне стали звонить журналисты. Я очень хочу поддержать Настю. Как-то меня спросили журналисты, что, мол, пишут, что семья Насти пиарится и заработала на этом 40 миллионов. Я в это не верю! На таком они бы никогда не стали пиариться, это исключено. Мама Насти очень многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась, продолжала жить, воспитывать дочь. Несмотря на то, что мы не виделись много лет, я благодарен ей за те светлые моменты, которые были в нашей жизни.
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